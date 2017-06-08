Путин оценил патриотизм сенатора Маккейна

Президент России Владимир Путин признал, что американский сенатор Джон Маккейн, известный своими резкими выпадами против Москвы, даже симпатичен ему своим патриотизмом.

«На самом деле он мне даже немножко симпатичен - да-да, я не шучу», - сказал он в интервью известному американскому режиссеру Оливеру Стоуну, который снял документальный фильм на основе бесед с российским президентом.

Четыре серии фильма покажет кабельный телеканал «Шоутайм» 12-15 июня. В четверг телеканал на своем канале YouTube опубликовал отрывок из фильма.

«Люди с такими убеждениями, как сенатор, которого вы упомянули, - они еще живут в старом мире и не хотят заглянуть в будущее, понять, как быстро меняется мир, не видят реальных угроз и не могут переступить через свое прошлое, оно тащит их за собой назад», - отметил российский президент.

Он подчеркнул, что исторически Россия и США были союзниками, а сейчас у них общие интересы.