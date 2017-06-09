Неверов: Навальный не может избираться, но собирает деньги на выборы

Алексей Навальный призывает людей пожертвовать ему денег на выборы, хотя осужден и не имеет права избираться, то есть он обманывает, заявил «Независимой газете» секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов. Его спросили, интересны ли партии власти контакты с несистемными оппозиционерами, например с Навальным или с лидером «Парнаса» Михаилом Касьяновым.

«Навальный – в первую очередь человек, который сегодня имеет две уголовные судимости, и они не за то, что он критикует власть. Это раз, - начал отвечать Неверов. - Второе: если ты сегодня осужден и не имеешь права идти на выборы, зачем ты обманываешь людей, что пойдешь избираться, и вытягиваешь из них деньги?» Он также дал понять, что за Навального и Касьянова голосует мало избирателей. Для примера он напомнил о выборах мэра Москвы, где «беспрецедентные меры обеспечения легитимности были приняты: и камеры, и наблюдатели, и все остальное», однако Навальный в результате мэром не стал.

«Люди очень многие этому доверяют и отправляют свои деньги. Ты создаешь штабы, собираешь людей, обещаешь им зарплату по 30 000–40 000, а при этом у тебя нет ничего. Все выстроено на обмане», - заявил единоросс.

До недавнего времени представители руководства России избегали называть имя Навального в беседах с журналистами. В декабре 2016 г. Навальный объявил о намерении выдвинуться в президенты. В середине апреля 2017 г. «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщил, что Кремль будет проводить планомерную работу по дискредитации Навального после выхода фильма ФБК «Он вам не Димон». В мае с политиком решил судиться упомянутый в фильме Алишер Усманов, который записал два видеообращения к оппозиционеру. С декабря, на начало мая упоминаемость Навального в СМИ выросла почти в 5 раз, по данным «Медиалогии». По суммарной упоминаемости за март-апрель Навальный занял шестую строчку, уступив президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, премьеру Дмитрию Медведеву, пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову и президенту Украины Петру Порошенко, но опередив мэра Москвы Сергея Собянина.