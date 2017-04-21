Песков: ролики про Гитлера могут быть выгодны Навальному

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг предположение, что администрация президента имеет отношение к видеороликам, сравнивающим основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Он предположил, что подобного рода публичность выгодна самому оппозиционеру.

Песков призвал журналистов «задаться примитивным вопросом: кому и для чего это нужно?». «Администрация президента такими делами не занимается <...>, ну не совсем наша это повестка дня. Мы не занимаемся изготовлением роликов», - сказал Песков.

Он заметил, что «палитра мнений на этот счет достаточно обширна, есть очень аргументированная точка зрения, что упомянутые вами граждане могут сами стоять за изготовлением этих роликов, если задаться примитивным вопросом^ а зачем и для кого это нужно?».

На этой неделе телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщил, что Кремль начал планомерную работу по дискредитации Навального. Якобы решение спровоцировал фильм ФБК «Он вам не Димон» и прошедшие по всей стране митинги, снизившие рейтинг премьер-министра Дмитрия Медведева. В качестве ответственных источники канала называли начальника управления внутренней политики Андрея Ярина и замначальника внутриполитического управления президента Александра Харичева.

Позднее в сети действительно появились материалы, прямо сравнивающие Навального с Гитлером.