Лейбористы не пойдут на коалицию и хотят возглавить миноритарное правительство

Прибавившая себе 29 мест в парламенте лейбористская партия не будет входить в коалиции для формирования правительства. Она намерена возглавить миноритарное правительство, заявил радио ВВС представитель лейбористов Джон Макдоннелл. Его цитирует Reuters. Лидер лейбористов Джереми Корбин ранее заявил, что в Британии пора сформировать правительство, которое будет действительно отражать интересы всего населения. По предварительным итогам выборов, консерваторы потеряли места в парламенте и не смогут набрать 326 мандатов, необходимых для единоличного формирования кабинета. Макдоннел заявил, что, по его мнению, в консервативной партии нет стабильности.

Корбин доволен результатами своей партии и считает, что Мэй проиграла, и призвал ее уйти в отставку. Он заявил, что готов служить нации.

Консерваторы начали переговоры с североирландской Демократической юнионистской партией (DUP) о формировании коалиции, утверждает Sky News. На момент, когда определилась судьба 646 депутатских мандатов из 650, у консерваторов было 315 мест, у юнионистов - 10, у лейбористов - 261.