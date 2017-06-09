Тереза Мэй попросит у королевы разрешения начать формировать правительство

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в 12.30 по Лондону придет на прием к Елизавете II, чтобы просить у нее разрешения начать формировать правительство. Как сообщает ВВС, это сообщил представитель аппарата премьера. Мэй как действующий глава правительства имеет право попытаться сформировать новый кабинет, несмотря на то что ее партия на выборах в парламент потеряла необходимое большинство в 326 мест из 650. Консерваторам не хватает восьми мандатов для того, чтобы иметь возможность формировать кабмин самостоятельно. Источники Sky News утверждают, что ключевых министров Мэй может назначить уже в пятницу.

Когда стали известны результаты экзит-поллов, Мэй заявила, что стране нужна стабильность в этой трудной ситуации и что она и ее партия обязаны эту стабильность обеспечить.

Лидер лейбористов Джереми Корбин призвал ее уйти в отставку. Его партия готова возглавить миноритарное правительство и вступать в коалиции с другими политическими силами не намерена.