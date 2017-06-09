В Москве установят видеокамеры с функцией распознавания лиц

В Москве примут беспрецедентные меры безопасности при организации празднования Дня России 12 июня. На улицах города впервые будут использоваться видеокамеры с функцией идентификации личности. С таким заявлением выступил руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

«Мероприятий в городе запланировано много. В этот раз мы решили применить достаточно серьезные и эффективные технические средства в целях безопасности - будем устанавливать камеры видеонаблюдения с системой индексации личности», - сказал он.

По его словам, такая система предусматривает функцию «распознавание портрета». «Видеокамеры будут располагаться по секторам и обеспечивать стопроцентный охват участников акций», - отметил он.