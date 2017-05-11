Фонд Романа Абрамовича и топ-менеджер Tele2 инвестировали в разработчика алгоритма распознавания лиц

NtechLab основана в 2015 г. Ее алгоритм способен за 0,3 с распознать лицо среди сотен миллионов фотографий
Анна Иванцова / N-TECH.LAB LTD
Российский стартап NtechLab, разработавший алгоритм распознавания лиц, привлек $1,5 млн от фонда Impulse и группы частных инвесторов во главе с первым заместителем гендиректора Tele2 Александром Провоторовым. Об этом «Ведомостям» рассказали основатели компании Артем Кухаренко (владеет 25%, по данным СПАРК) и Александр Кабаков (17,5%). Инвесторы получат миноритарную долю в компании, ее размер будет зависеть от выполнения определенных финансовых показателей, объясняют они. До сделки с Impulse еще по 17,5% принадлежало управляющим партнерам фонда Typhoon Digital Development Олегу Братишко и Анатолию Гусеву, а также Марине Полянской, 5% – Екатерине Семеновой.