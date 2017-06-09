Порошенко подписал закон о 75%-ной квоте украинского языка на ТВ

Закон, который устанавливает обязательную долю украиноязычного контента на телевидении в объеме 75% от общего объема, подписанный президентом Украины Петром Порошенко, возвращен в парламент.

Закон вносит изменения в законы «О телевидении и радиовещании», «О культуре» и «Об основах государственной языковой политики». Закон также устанавливает санкции к телеорганизациям за нарушение его норм - штраф в размере 5% общей суммы лицензионного сбора.

Закон предусматривает, что в недельном объеме вещания телерадиоорганизаций общенациональной или региональной категории вещания передачи и фильмы на государственном языке должны составлять не менее 75% в каждом промежутке времени между 7.00 и 18.00 и между 18.00 и 22.00. Для телерадиоорганизаций местной категории вещания - 60% передач и фильмов на государственном языке в тех же промежутках времени.