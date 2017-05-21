Украинская версия Euronews прекратила вещание

Украинская служба телеканала Euronews в воскресенье прекращает свое вещание. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице телеканала в социальной сети Facebook.

«Украинская служба Euronews прощается. После почти шести лет нашей работы в воскресенье, 21 мая, Euronews прекратит вещание на украинском. Спасибо, что смотрели и читали нас», - указывается в сообщении.

Договор о создании украинской версии Euronews был заключен в октябре 2010 г., напоминает «Интерфакс». В 2014 г. новое руководство госкомтелерадио и национальной телекомпании Украины (НТКУ) заявило о прекращении отношений как невыгодных с финансовой точки зрения для украинской стороны, а также из-за невозможности влиять на контент украинской версии Euronews.

В начале декабря 2016 г. во французском Лионе, в штаб-квартире телеканала Euronews, прошла однодневная забастовка украинской, иранской, арабской и представителей нескольких других языковых редакций. Инициировала ее украинская редакция Euronews. Журналисты выступали против планов руководства прекратить с апреля 2017 г. вещание на украинском языке из-за нехватки финансирования.

Euronews является европейским информационным телеканалом с круглосуточным вещанием. Он вещает на 13 языках в 155 странах.