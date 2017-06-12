На Навального составят протоколы об административных нарушениях

Оппозиционера Алексея Навального везут в отделение МВД, где на него составят протоколы об административных правонарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

В ведомстве пояснили, что речь идет о нарушении ч. 8 ст. 20.2 («Повторное нарушение правил организации митингов») и 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») КоАП РФ. Протоколы будут переданы «в суд для принятия решения», отметили в полиции.

Ранее о задержании оппозиционера в подъезде своего дома сообщила его жена Юлия Навальная. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что в Фонде борьбы с коррупцией отключили свет, что помешало вести трансляцию с митингов. Позднее трансляцию удалось запустить из резервной студии, сообщал руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков.