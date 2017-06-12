Ярмыш: в Москве распылили перечный газ

На Пушкинской площади в Москве распылили перцовый газ, сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. «ОМОН продолжает всех задерживать, валить на землю и тащить в автозаки. Только что на Пушкинской распылили газ», – написала она в Twitter.

О распылении газа сообщил и фотограф Евгений Фельдман. Он опубликовал в Twitter фотографию сотрудника ОМОН в противогазе с подписью: «Кто-то распылил перечный газ, полиция выглядит так». Он уточнил, что был распылен именно перечный газ, «а не слезоточивый (насколько я помню эффект от черемухи с Банковой)». «И почти уверен, что распылила не полиция», – добавил он.

В полиции заявили, что пытаются установит, кто распылил на Пушкинской площади газ «раздражающего действия». «В настоящее время полицией проводятся мероприятия по установлению лиц, совершивших данное деяние», – сообщил «Интерфаксу» источник в столичной полиции.