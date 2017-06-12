В московской мэрии назвали «неадекватными» действия участников митинга на Тверской

Начальник московского департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников заявил, что участники акции против коррупции на Тверской «ведут себя неадекватно». «Сторонники оппозиционера Алексея Навального пошли на откровенную провокацию, они собрались в центре столицы и выкрикивают лозунги», - заявил он.

По словам Черникова, участники митинга «попросту подставляют тех людей, которые пришли в День России на Тверскую улицу отметить праздник».

По данным «ОВД-инфо», в Москве было задержано более 100 человек. Алексея Навального задержали еще до начала акции.

В Москве мэрия согласовала проведение шествия на проспекте Академика Сахарова. Однако в воскресенье Навальный выпустил видеообращение, в котором сообщил, что акция переносится на Тверскую улицу. Он объяснил это решение тем, что подрядчики, к которым они обращались за организацией звука на митинге, отказали им из-за давления столичных властей.