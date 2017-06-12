На проспекте Сахарова задержали директора ФБК

В Москве задержали директора «Фонда борьбы с коррупцией» Романа Рубанова, который является официальным организатором митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве.

«Я прибыл на площадку проведения митинга на Сахарова, где меня задержала полиция», – сообщил Рубанов «Интерфаксу», добавив, что его везут в ОВД «Красносельское».

Рубанов не знает, за что его задержали: «Я единственный организатор митинга, здесь начали выступать какие-то люди, мне не известные, я попросил сотрудников полиции остановить это, сотрудники полиции вместо этого меня задержали».

Вчера вечером Навальный заявил, что 12 июня вместо согласованного митинга на проспекте Сахарова проведет акцию на Тверской улице. Причиной этого, по его словам, стал отказ московских подрядчиков, которые могли бы дать звуковую аппаратуру и установить сцену для митинга, заключать договоры с ФБК. Сегодня в мэрии Москвы заявили, что если сторонники оппозиционера не будут приносить с собой плакаты и выкрикивать лозунги на Тверской улице, у них не будет проблем с полицией. В ходе акции в Москве было задержано, по предварительным оценкам, более 100 человек.