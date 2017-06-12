В Калининграде на акции против коррупции задержаны 36 человек

По данным «ОВД-Инфо», на акции против коррупции в Калининграде задержаны 36 человек. В общей сложности в регионах задержано, по разным данным, от 100 до 150 человек. Больше всего задержанных в Калининграде и Владивостоке (около 20), 17 человек задержали в Туле, во многих городах были задержаны организаторы митингов.

В Москве, по данным «ОВД-инфо», задержаны от 600 до 750 человек, в Санкт-Петербурге — порядка 300.

В акции участвуют 145 городов, как минимум в 117 городах мероприятия были согласованы. Митинги прошли во Владивостоке, Хабаровске, Барнауле, Казани, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Магадане, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске, Новосибирске и др. городах.