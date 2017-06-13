Защита Навального обжалует его административный арест

Защита Алексея Навального обжалует решение Симоновского райсуда, который арестовал политика на 30 суток за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Это «Интерфаксу» сказал адвокат оппозиционера Вадим Кобзев. По его словам, «самое смешное, что в протоколе указано, что Навальный совершил административное правонарушение в 13.30, когда выходил из подъезда».

«Алексей сейчас сам сказал, что ожидал суток двадцать, но не тридцать. Он расстроился, так как проведет под арестом месяц, пропустит концерт Depechе Mode, но зато будет много читать книг», – сказал адвокат. Второй адвокат политика Константин Терехов добавил, что судом было нарушено право Навального на защиту, так как в суд не были вызваны полицейские, составившие протокол, а защите не дали время для ознакомления с материалами. В суде защита Навального утверждала, что судья согласовывала свои действия с сотрудниками полиции, о чем у них имеется аудиозапись, которую они хотели приобщить к делу.

Навального задержали в подъезде собственного дома 12 июня за полчаса до начала акции против коррупции. Вечером 11 июня он заявил, что организаторам согласованной акции на проспекте Академика Сахарова не удается договориться с поставщиками звукового оборудования, которые якобы отказываются один за другим помогать акции из-за давления властей. Он призвал своих сторонников вместо проспекта Сахарова пойти на Тверскую улицу, где планировался фестиваль исторической реконструкции.