В доме убитого «кратовского стрелка» обнаружен арсенал оружия

Следователи нашли в сгоревшем доме «кратовского стрелка» Игоря Зенкова арсенал боевого оружия, в том числе три винтовки и автомат, а также две предсмертные записки, сообщается на сайте СКР.

«При разборе завалов дома обнаружены винтовка «Мосина», сигнальный пистолет вальтер, обрез двуствольного ружья, пистолет-пулемет Шпагина ППШ, винтовка «Пибоди Мартини», винтовка «Арисака», гранаты РГД 33, М39 и М 24, две минометные мины калибра 50 мм, мина дымовая калибра 82 мм, два нарезных ствола, запалы, магазины, две гильзы 150 мм от артиллерии», – сообщается на сайте.

Кроме этого следователи обнаружили две предсмертные записки Зенкова, содержание которых в интересах следствия не разглашается. Отмечается, что «останки матери злоумышленника пока обнаружить не удалось».

По данным следствия, 50-летний житель Кратова около 15.50 мск 10 июня забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по случайным прохожим, соседям и по прибывшим на место преступления сотрудникам правоохранительных органов. Были убиты четверо граждан, ранения получили четверо бойцов Росгвардии. До сих пор не ясна судьба престарелой матери Зенкова, предположительно убитой сыном.

Когда сотрудники правоохранительных органов попытались штурмовать дом, стрелок поджег его и сбежал. Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о ликвидации стрелявшего.

Зенков много лет работал в структурах МЧС и увлекался сбором в лесах оружия времен Великой Отечественной войны.