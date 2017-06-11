В Госдуме предлагают пожизненно лишать права на владение оружием

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев считает, что необходимо пожизненно лишать права на владение оружием за его ношение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По его словам, комитет готовит соответствующие поправки.

«Мы намерены обсудить вопросы об увеличении санкции в виде лишения специального права на ношение оружия в состоянии алкогольного, наркотического опьянения либо под воздействием психотропных веществ вплоть до пожизненного»,— сказал Пискарев.

Сейчас санкция за это составляет от одного до двух лет лишения специального права на хранение и ношение оружия.

Пискарев также предлагает рассмотреть вопрос о приостановлении действия разрешения на ношение и хранение гражданского оружия, если владелец уже совершал административные правонарушения в состоянии опьянения.

За последнее время в России произошло два массовых убийства с применением огнестрельного оружия. В субботу, 10 июня, неизвестный открыл огонь по соседям в подмосковном поселке Кратово. На прошлой неделе мужчина после застольной ссоры застрелил из охотничьего ружья девять знакомых в Тверской области.