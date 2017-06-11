СКР возбудил уголовное дело по факту стрельбы в подмосковном Кратово

Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в подмосковном поселке Кратово. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

По данным следствия, 50-летний житель Кратово около 15.50 мск 10 июня забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по случайным прохожим, соседям и по прибывшим на место преступления сотрудникам правоохранительных органов.

По уточненным данным, в результате стрельбы погибли трое мужчин и одна женщина, два человека были госпитализированы. Четыре сотрудника спецподразделений получили осколочные ранения от взрыва гранат, которые бросал стрелявший, всего было 14 взрывов.

Когда сотрудники правоохранительных органов попытались штурмовать дом, стрелок поджег его и сбежал. Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о ликвидации стрелявшего. Его имя пока не называется. По предварительным данным, у стрелка не было конфликтов с соседями.