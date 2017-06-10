Число погибших в результате стрельбы в Подмосковье выросло до четырех

Жертвами стрельбы в подмосковном поселке Кратово, по данным ТАСС, стали четыре человека. «На территории домовладения, с которого ведется стрельба, обнаружены тела еще двух убитых. Таким образом, общее число погибших составляет четыре человека», — сказал собеседник агентства. Полиции пока не удается эвакуировать тела. Три человека госпитализированы с огнестрельными ранениями.

По данным «Интерфакса», следователи возбудили по факту гибели людей уголовное дело. «Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство)», — сказала представитель областного главка Следственного комитета России Елена Фокина.

Ранее сообщалось об одном погибшем и нескольких раненых. Неизвестный мужчина забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по прохожим. Полиция оцепила место происшествия, ведется штурм, пока стрелявшего обезвредить не удается. В доме, откуда ведется стрельба, проживают четыре семьи. Соседи утверждают, что стрелок страдает психическим расстройством.