Один человек погиб, трое получили ранения в результате стрельбы в Подмосковье

Неизвестный открыл стрельбу в подмосковной деревне Кратово, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. В результате инцидента один человек погиб, еще трое получили ранения. Мужчина забаррикадировался в частном доме и начал стрелять по людям, сотрудники правоохранительных органов продолжают штурм дома.

Другой собеседник агентства, знакомый с ситуацией, рассказал, что стрелок находится в неадекватном состоянии. «По предварительной информации, мужчина, открывший огонь, находится в неадекватном состоянии», — сказал он. Источник не уточнил, страдает ли мужчина психическим расстройством.