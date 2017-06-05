Подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью арестован

Подозреваемый в убийстве девяти человек в Тверской области Сергей Егоров арестован по решению суда, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. Она добавила, что арестованный пройдет судебно-психиатрическую экспертизу.

По данным следствия, вечером 3 июня Егоров по приглашению знакомого пришел к нему на садовый участок, где находились супруга хозяина дома и его гости. Во время застолья между подозреваемым и некоторыми гостями возникла ссора, после которой мужчина выгнал «подозреваемого с территории садового участка, угрожая расправой, если тот еще раз покажется им на глаза», сказала представитель СКР.

Подозреваемый, желая напугать обидчиков и заставить их извиниться, взял у себя дома карабин «Сайга» с патронами, вернулся к компании. Несколько мужчин направились в его сторону, высказывая угрозы, и Егоров стал стрелять в них , а затем и в других присутствующих, сказала Петренко.

Дальнейшие действия Егорова, по ее словам, были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, вызванными выжившей 21-летней женщиной.