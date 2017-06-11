СКР рассказал о личности стрелка из подмосковного Кратова

Следственный комитет России (СКР) установил личность мужчины, который в субботу, 10 июня, устроил стрельбу в подмосковном поселке Кратово. Его звали Игорь Зенков, он родился в 1967 г., с 1992 по 2014 г. работал в МЧС на должности слесаря-ремонтника пятого разряда. За время работы неоднократно бывал в командировках в горячих точках, но участия в боевых действиях никогда не принимал.

При нападении он использовал оружие старых образцов. Часть была привезена Зенковым из командировки в Чечню, остальное оружие было самодельным. Никаких разрешений на хранение оружия у Зенкова не было. Следствие полагает, что у него было большое количество боеприпасов, ручные гранаты, гладкоствольное оружие и пистолет «маузер».

«На данный момент установлена следующая картина происшествия: днем 10 июня Зенков начал стрелять в соседа, а затем поджег свой сарай. Он также произвел выстрелы в проходивших мимо незнакомых мужчину и женщину, которые попытались помочь потушить пожар. Впоследствии женщина от полученных ранений скончалась в больнице. Позже он застрелил еще двоих соседей», — говорится в сообщении СКР.

В данный момент следователи проводят осмотр места происшествия. Отмечается, что мать Зенкова могла погибнуть в результате пожара, поскольку она в последнее время болела и не могла передвигаться. Пока ее местонахождение не установлено. На месте происшествия продолжают работать пожарные.