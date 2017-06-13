СМИ сообщили о смерти осужденного пожизненно организатора убийства Политковской

В колонии умер Лом-Али Гайтукаев, осужденный на пожизненное лишение свободы по обвинению в организации убийства журналистки Анны Политковской. Это «РИА Новости» сообщил информированный источник и добавил, что осужденный страдал от нескольких заболеваний. О смерти Гайтукаева «Кавказскому узлу» сообщила его адвокат Елена Харионовская. По ее словам, ее клинет умер 10 июня, 13 июня его тело должны выдать родственникам.

Гайтукаев отбывал срок в ИК-5 в Вологодской области, известной как «Вологодский пятак». Племянник осужденного Темирлан утверждал в интервью «Кавказскому узлу», что дядю в колонии избивали, на свидания он приходил в синяках по всему телу. По утверждению Темирлана Гайтукаева, его дядю били по печени и почкам. Харионовская добавила, что в 2015 г. защита Гайтукаева пыталась добиться возбуждения дела об избиении, но получила отказ в суде. Вскоре после этого решения суда, 3 ноября 2015 г., Гайтукаев попал в больницу из-за резкого ухудшения здоровья, добавила адвокат. По ее словам, врачи поставили ему инвалидность II группы, диагностировали цирроз печени и разрешили дополнительное питание, которое организовали родственники и защита. Московские врачи, по словам адвоката, подтвердили диагноз и заявили, что прогноз неблагоприятный. Харионовская сказала, что по ст. 81 УК болезнь Гайтукаева входила в перечень тех заболеваний, которые могут послужить основанием для освобождения от наказания, защита уже подготовила ходатайство о его освобождении.

Обозреватель «Новой газеты» Политковская была убита 7 октября 2006 г. в подъезде своего дома. 9 июня 2015 г. Мосгорсуд назначил предполагаемому посреднику Лом-Али Гайтукаеву и исполнителю Рустаму Махмудову пожизненные сроки, Ибрагиму Махмудову – 12 лет лишения свободы, Джабраилу Махмудову – 14 лет, бывшему полицейскому Сергею Хаджикурбанову – 20 лет колонии строгого режима. Бывший милиционер Дмитрий Павлюченков в декабре 2012 г. был приговорен к 11 годам колонии, он полностью признал вину, заключил сделку со следствием и дал показания против других фигурантов дела, став ключевым свидетелем обвинения. Заказчик преступления не установлен.