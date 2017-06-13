Володин: только президент Путин может обеспечить «мирное небо»

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил мнение, что у россиян, которые хотят благополучия стране, может быть только один кандидат на президентских выборах в 2018 г.

«По моему убеждению, у тех, кто хочет будущего России, благополучия граждан и страны, мирного неба над головой, кандидат один – Путин Владимир Владимирович», – заявил Володин в интервью Life.ru. Он добавил, что исходя из анализа развития страны начиная с 2000 г. только один человек может справиться с этой задачей – Путин.

Спикер Госдумы предупредил, что с приближением даты выборов не исключено усиление различного рода провокаций, направленных на то, чтобы помешать российским гражданам сделать свой выбор.

Ранее в интервью Le Figaro Путин заявил, что вопрос о выдвижении его кандидатуры на выборах главы государства в 2018 г. является преждевременным.

Президент подчеркнул, что «все люди, которые имеют на это (выдвижение своих кандидатур) право, все люди, которые пройдут соответствующие, предусмотренные законом процедуры, безусловно, могут и будут принимать участие, если они этого хотят, в выборах всех уровней: и в законодательные собрания, и в парламент, и в президентских выборах».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предвыборная кампания не ведется.

О своих планах участвовать в президентских выборах – 2018 уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и оппозиционер Алексей Навальный. Партия «Яблоко» решила выдвинуть своим кандидатом Григория Явлинского.