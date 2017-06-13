В Кремле прокомментировали протестные акции 12 июня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что акции протеста не опасны для Кремля. «Проведение подобного рода мероприятий в согласованном режиме, как это предписывается законом, ни для кого никакой опасности не представляет. Где-то людей приходит больше, где-то людей приходит меньше – это нормальный процесс, когда люди занимают гражданскую позицию», - приводит «Интерфакс» его слова. Так Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать публикации в западных СМИ об опасности протестов для Кремля.

При этом он добавил, что опасность для окружающих представляют действия провокаторов на таких акциях: «А вчера в Москве, когда десятки тысяч людей отмечали национальный день нашей страны, вот эта группа провокаторов, собственно, их действия несли опасность для граждан».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что правоохранительные органы сделали все, «что от них требовал закон, для обеспечения этого самого правопорядка». Он подчеркнул, что акции, которые были согласованы с властями, прошли мирно и «завершились без проблем». В частности, Песков обратил внимание, что согласованный в Москве митинг на проспекте Сахарова «прошел абсолютно без проблем»

12 июня в День России по всей стране прошли антикоррупционные митинги. Заявки были поданы в 170 городах, в акции приняли участие 145, минимум в 117 городах протестные мероприятия были согласованы. По данным «ОВД-инфо», в Москве задержали 731 человека, в Санкт-Петербурге – от 150 до 300, во всех остальных городах – 200–300 человек.