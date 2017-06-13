МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве

Вечером во вторник в Москве ожидается гроза, дождь и сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«В Москве в ближайшие часы с сохранением до 21:00 часов вечера 13 июня 2017 г. ожидаются дождь и гроза с порывами ветра 12-17 м/с. Расчётное количество осадков за указанный период времени составит 6-15 мм», - уточнили в ведомстве.

В МЧС также отметили, что при сильных порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, а также повреждение рекламных конструкций, автомобилей.

«За прошедшие сутки в Москве выпало около 15% месячной нормы осадков, которая в июне составляет 75 мм», - заявили в столичном метеобюро.

По прогнозу Росгидромета, в ближайшие сутки погода не изменится, ожидаются дожди. Ночью может выпасть до 2 мм, днем в среду - еще до 6 мм осадков. Температура воздуха ночью опустится до 10-12 градусов, днем в среду ожидается 18-20 градусов.