МЧС объяснило отсутствие sms-предупреждений о шторме в Москве

Прогноз Росгидромета о порывах ветра в Москве 29 мая не подпадал под категорию «чрезвычайная ситуация», требующую экстренного оповещения населения. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС России. По словам представителя ведомства, синоптики предупреждали о ветре скоростью 17-22 м/с: «Другого прогноза от Росгидромета не поступало и не было».

В связи с этим МЧС сообщало населению о неблагоприятных погодных услових через СМИ, соцсети, региональные сайты МЧС России и sms-рассылку, добавили в ведомстве. Также использовались терминальные комплексы Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения и терминалы Центра обеспечения дорожного движения.

Отправка sms-предупреждений - не основной способ информирования населения, «так как характеризуется наибольшим временем доставки сообщения до абонента и минимальным процентом охвата населения с учетом возможностей сотового оператора», отметили в МЧС.

Представитель ведомства подчеркнул, что информация об ухудшении погоды была оперативно направлена властям Москвы, Калужской, Липецкой, Московской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей. «Представленный прогноз соответствовал так называемому "желтому" уровню опасности Росгидромета, при котором возможны неблагоприятные явления в виде осадков, грозы, порывов ветра», - сказали в МЧС.