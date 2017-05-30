Число жертв урагана в Московском регионе выросло до 16

Число жертв урагана, прошедшего в Московском регионе в понедельник, выросло до 16 человек. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, в Москве погибли 11 человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что число жертв в Подмосковье возросло до пяти, число пострадавших – до 34, передает «РИА Новости».

В Москве в результате урагана пострадало почти 170 человек, 146 из них были госпитализированы, 108 остаются в больницах, сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. «В основном их состояние удовлетворительное или средней тяжести, но состояние восьми пострадавших оценивается как тяжелое», – приводит слова Хрипуна ТАСС. Пострадавшие получили ушибы, ссадины, переломы, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника.

По данным МЧС, ураганом оказались повалены более 3500 деревьев, повреждены кровли 140 многоэтажных жилых домов и административных зданий, получили повреждения свыше 1500 машин.