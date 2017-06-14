Госдеп объяснил отсутствие поздравления с Днем России изменением процедуры

Госдепартамент США публично не поздравил Россию с национальным праздником 12 июня из-за изменения процедуры при новой администрации. Это ТАСС сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства США. Ранее посольство России в Вашингтоне в Facebook подтвердило, что впервые не получило от американской стороны поздравления с Днем России. «Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами», - отметили дипломаты. Вопрос о поздравлении задало агентство Sputnik.

В администрации Дональда Трампа был принят «новый подход, при котором официальные поздравления передаются через посольства США» в соответствующих столицах, цитирует ТАСС разъяснения сотрудника пресс-службы госдепа. По его словам, поздравления в качестве пресс-релизов больше не распространяются и вручаются официально через американские посольства. «Сами мы их не распространяем, но не возражаем если страны-получатели это делают», - добавил он.