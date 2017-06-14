Путин: Сближению Украины и России мешают США

США стремятся не допустить сближения России и Украины, убежден президент Владимир Путин. Как передает ТАСС, он заявил это режиссеру Оливеру Стоуну в фильме «Интервью с Путиным». Эту политику он считает недальновидной. Также он рассказал об удивлении, когда Запад в августе 2008 г. стал обвинять Россию в нападении на Южную Осетию, тогда как имела место агрессия Грузии.

«Философия международной американской политики в этом регионе заключается в том, что нужно ни в коем случае не допустить сближения Украины и России, потому что в этом кто-то усматривает какую-то угрозу, - цитирует ТАСС. - Считает кто-то, что это - источник роста могущества России и нужно во что бы то ни стало помешать любому сближению России с Украиной». Так Путин объяснял «Оранжевую революцию» 2004 г. на Украине. Президенту кажется, что многие партнеры США в Европе действовали из тех же соображений, «а не исходя из соображений свободы выбора украинского народа».

«Поддержка радикальных элементов на Украине, националистических элементов, она с этой точки зрения, с точки зрения вот такого подхода, беспроигрышна, так что в этом смысле те, кто это сделал, достигли своей цели, сделали это безупречно, они молодцы, - отметил он. - Но если посмотреть на проблему пошире, не с точки зрения сиюминутной конфронтации и сплачивания вокруг себя сателлитов на основе какой-то внешней угрозы, а если посмотреть на развитие мирового сообщества на лет 25 вперед, посмотреть, как складывается ситуация в мире, то тогда надо было бы поменять философию международных отношений».

Вашингтон не препятствовал агрессивной политике Тбилиси в 2008 г. и пытался выставить Москву виновной стороной, сказал также Путин. По его выражению, американская сторона пыталась «перевернуть все с ног на голову и представить дело так, как будто это Россия проявила агрессию» (цитаты ТАСС). «Я потом не поверил своим ушам и глазам, когда увидел, что западные средства массовой информации обвиняют в этом нападении Россию. И главное, что миллионы людей во всем мире в это поверили. Ведь господин Саакашвили публично заявил о том, что он отдал войскам приказ начать эту акцию», - сказал Путин. На вопрос, поддерживали ли президента Михаила Саакашвили США или НАТО, он ответил: «У меня нет стопроцентной уверенности, что его кто-то там спровоцировал, кто-то стоял за спиной, подталкивал». Точной информации у него нет, но ему кажется, что Саакашвили «никогда бы не решился самостоятельно на эту провокацию», «во всяком случае, его точно никто не останавливал».