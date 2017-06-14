Путин прокомментировал слова Клинтон, сравнившей его с Гитлером

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, которая сравнила его с Адольфом Гитлером. Путин отметил, что в «крайних высказываниях» американских политиков «ничего нового нет».

«Мы с ней знакомы лично. Она энергичная женщина. У нас тоже могли бы быть всякие сравнения, но мы в силу политической культуры воздерживаемся от крайних высказываний», — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime (цитата по «РИА Новости»).

В марте 2014 г. телеканал CNN сообщал, что Клинтон, говоря о словах Путина о необходимости защищать русских в Крыму, провела параллель между российским президентом и Гитлером: это напоминает Гитлера, который заявлял, что должен защитить людей с немецкими корнями, проживающих в Восточной Европе.

6 июня президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Рексу Тиллерсону наладить отношения с Россией. Обе стороны не раз отмечали, что отношения Москвы и Вашингтона «находятся на рекордно низком уровне».