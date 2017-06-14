Митрохина задержали у здания Госдумы

Председателя Московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина задержали у здания Госдумы во время пикета против принятия закона о реновации. Об этом «Интерфаксу» сообщил сам Митрохин.

Он также уточнил, что кроме него были задержаны еще десять человек. Лидер партии «Яблоко» отметил, что считает свое задержание незаконным, так как стоит в одиночном пикете и больше никого с плакатами не видел.

По словам Митрохина, всего выразить несогласие с программой реновации к зданию Госдумы пришло более ста человек. Сегодня парламент рассматривает законопроект о сносе пятиэтажек в третьем чтении.