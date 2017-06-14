BBC: переговоры о Brexit могут быть перенесены

Как сообщает BBC, Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (ДЮП) и Консервативная партия премьер-министра Терезы Мэй решили отложить объявление результатов о сотрудничестве. Как отметили источники телерадиокомпании в Демократической юнионистской партии, это связано с крупным пожаром в Лондоне. Представители партий считают, что сейчас не лучшее время объявлять о создании коалиции.

Ожидается, что детали соглашения между партиями будут объявлены в конце недели. «Это означает, что начало переговоров о выходе Британии из Евросоюза также, скорее всего, будет перенесено на более поздний срок», – отмечает BBC.

Консерваторы, считавшиеся фаворитами на момент объявления досрочных выборов, по итогам голосования 8 июня потеряли большинство, получив лишь 318 мест вместо прежних 330 (для формирования правительства нужно 326 мандатов). Как пишут британские СМИ, британцы выбрали «подвешенный» парламент, где ни у одной партии нет достаточного большинства, чтобы проводить свою политику, а вместо укрепления единства страна получила усиление неопределенности перед началом переговоров о Brexit.