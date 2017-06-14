Тиллерсон: односторонние санкции США против России без поддержки союзников не столь эффективны

Ограничительные меры в отношении России для большей их продуктивности должны поддержать и союзники США, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон, отвечая на вопрос о возможности усиления санкций против России.

«Санкции - очень полезный инструмент. Односторонние санкции не столь эффективны, как многосторонние. Если мы думаем о дополнительных санкциях, то один из вызовов, за который я принимаю ответственность, состоит в том, как я могу собрать остальных союзников (США ) и сказать: "Вы должны отвечать (на действия страны, против которой вводятся санкции) таким же образом", чтобы санкции стали эффективным средством нажима», - сказал он в среду на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

«Мы можем предпринять односторонние действия, но если мы предпримем их в одиночестве и мы получим мало поддержки со стороны других (стран), то они (санкции) будут в некоторой степени неполными», - отметил он.