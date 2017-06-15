СКР опроверг сообщения о прекращении расследования в отношении Васильевой

Расследование основного дела в отношении бывшего начальника департамента имущества Минобороны Евгении Васильевой продолжается, заявили в Следственном комитете России (СКР).

Ранее в СМИ появилась информация о том, что военные следователи завершили основное уголовное дело в отношении Васильевой по фактам более 40 эпизодов хищения активов Минобороны. «Эта информация не соответствует действительности. Расследование уголовного дела продолжается», — сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, Евгения Васильева в 2015 г. была осуждена на пять лет заключения за хищения, но вышла на свободу в связи с условно-досрочным освобождением.