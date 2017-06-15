Россияне считают, что не надо менять политику из-за санкций

Большинство россиян, как и прежде, уверены, что Россия должна придерживаться прежней политики, невзирая на западные санкции. Такого мнения придерживаются 70% респондентов против 65% в ноябре 2015 г., сообщили «Интерфаксу» в «Левада-центре».

Искать компромисс и идти на уступки, чтобы уйти из-под санкций, предлагает каждый пятый (19% против 26% в 2015 г.). Затруднились с ответом 10% участников опроса.

57% россиян уверены, что ЕС летом этого года продлит антироссийские санкции. Почти одинаковые доли респондентов верят в то, что санкции не будут продлеваться (20%), или затрудняются с прогнозом на этот счет (22%).

Отношение к ЕС ухудшилось по сравнению с январем этого года: сейчас 27% хорошо воспринимают Евросоюз против 39% в начале года, 55% - плохо (47% ранее). Затруднились ответить 18% россиян.

К США хорошо относятся 23% (в январе - 37%), плохо - 61% (ранее - 49%), затруднились ответить 15%.

Менее трети (27%) россиян положительно относятся к Украине, более половины (59%) - плохо.

К Белоруссии 78% россиян относятся хорошо, 9% - плохо.