В ФБК заявили о «полном праве» Навального участвовать в выборах

Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш заявила, что Алексей Навальный имеет «полное право» участвовать в президентских выборах в 2018 г. Таким образом она отреагировала на слова председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, которая ранее заявила, что у Навального нет шансов быть зарегистрированным кандидатом на выборах из-за судимости.

«Алексей Навальный имеет полное право баллотироваться в соответствии с Конституцией, о чем Элле Памфиловой прекрасно известно», — сказала Ярмыш РБК. «Несмотря на то что Алексей месяц проведет под административным арестом, его кампания продолжается», – подчеркнула она.

Юрист ФБК Иван Жданов назвал заявление Памфиловой «политическим». Оно, как уточнил Жданов, нацелено на уменьшение интереса к избирательной кампании Навального. «В данном случае ЦИК не принимает решение», — добавил юрист, подчеркнув, что в таком случае «возможностей» для принятия решения о допуске Навального на выборы «более чем достаточно».