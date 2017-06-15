Председатель ЦИК не видит у Навального шансов на регистрацию на выборах

У Алексея Навального нет шансом быть зарегистрированным кандидатом на выборах из-за судимости, и он сам это понимает, заявила в эфире «Дождя» председатель Центризбиркома Элла Памфилова. При этом она не исключает, что «вдруг произойдет какое-то чудо и он напишет кассационную жалобу».

Председатель ЦИК призналась, что предпочитает вообще не говорить о Навальном. «Потому что для меня это некая такая священная политическая корова, которую лучше не трогать», — добавила она, объяснив это отношение тем, что политик находится «в каких-то особенных привилегированных условиях, наверное».

«Почему я не хочу говорить. Я в данном случае чиновник. Я возглавляю структуру, которая обязана будет регистрировать кандидатов, и я не имею права сейчас высказывать свою позицию о потенциальных кандидатах. Хотя у него практически нет шансов зарегистрироваться», — повторила Памфилова.

Ведущая эфира Ксения Собчак перед этим напомнила об интервью, в котором перед думскими выборами председатель ЦИК говорила о людях, «которые убежденно ненавидят страну и при любых обстоятельствах будут работать на ее ослабление» и которые «продумывают разные провокации». Чиновница отказалась назвать конкретные имена и сказала: «Ну, я скажу так, что мы столкнулись с этим — сталкивались с этим довольно часто». Она добавила, что для ЦИК на думских выборах врагов не было и комиссия работала со всеми, кто был заинтересован. На уточняющий вопрос, кого Памфилова имела в виду в интервью, она ответила: «Есть убежденные, идейные люди, противники не только режима, но и страны в целом. Они есть. Есть люди, которые работают, как профессионалы, за деньги — они тоже есть». На вопрос, является ли Навальный «убежденным» или работает «за деньги», глава ЦИК ответила, что не видит «его особых убеждений» или позиции.

Штаб Навального объявил сбор «фьючерсов на подписи» за выдвижение оппозиционера кандидатом в президенты, фактически начав его предвыборную кампанию в ноябре 2016 г., после того, как президиум Верховного суда уже отменил приговор по делу «Кировлеса» и отправил дело на новое рассмотрение.

В феврале 2017 г. Ленинский суд в Кирове дал Навальному и проходящему по этому же делу бизнесмену Петру Офицерову те же самые сроки: пять лет и четыре года условно соответственно за хищение у «Кировлеса» 16 млн руб. Этот приговор вступил в силу в начале мая. По закону «О выборах президента» не имеют права избираться лица, имеющие незакрытую судимость за тяжкое преступление. Оппозиционер опирается в этом вопросе на Конституцию, которая, по его мнению, дает ему право избираться.