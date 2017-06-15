«Кировлес» снова хочет взыскать 16 млн рублей с Навального и Офицерова

«Кировлес» подал в Никулинский суд Москвы иск о взыскании 16 млн руб. ущерба с Алексея Навального, Петра Офицерова и Вячеслава Опалева. Как сообщила РАПСИ пресс-секретарь районного суда Алена Самоходкина, досудебная подготовка по делу назначена на 29 июня.

Навальный, гендиректор ООО «Вятская лесная компания» (ВЛК) Петр Офицеров и бывший гендиректор «Кировлеса» Вячеслав Опалев ранее были признаны судом виновными в растрате имущества «Кировлеса». Опалев пошел на сделку со следствием и был осужден в особом порядке. Навального и Офицерова судили дважды. Верховный суд России в ноябре 2016 г. в связи с решением ЕСПЧ по жалобе Навального и Офицерова отменил приговор Ленинского районного суда Кирова от 18 июля 2013 г., по которому они получили реальные сроки, и направил дело на новое рассмотрение. Затем российские суды повторно признали обоих виновными и назначили им условные сроки. Осужденные говорят, что растраты не было.

23 октября 2015 г. Никулинский суд Москвы по иску «Кировлеса» взыскал с фигурантов дела 16 млн руб. в виде компенсации имущественного вреда. В декабре 2016 г. Мосгорсуд отменил это решение.