Суд отклонил апелляцию Навального и Офицерова на приговор по делу «Кировлеса»

Кировский областной суд оставил без изменений приговор Ленинского райсуда Кирова политику Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову по делу «Кировлеса», сообщает «Интерфакс». Апелляция защиты осужденных отклонена, обвинительный приговор вступил в силу. Это лишает Навального права выдвигаться в президенты по федеральному законодательству - о начале предвыборной кампании он заявил в середине декабря 2016 г. Статья 32 Конституции гласит: «Не имеют права избирать и быть избранными граждане... содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда». При этом закон «Об основных гарантиях избирательных прав...» в развитие этой нормы установил, что не имеют права быть избранными граждане, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений. Формально Навальный осужден к лишению свободы, но ему установлен условный срок.

Навального и Офицерова на заседании 3 мая не было, их интересы представляли адвокаты Вадим Кобзев и Светлана Давыдова.

8 февраля 2017 г. Ленинский районный суд Кирова по итогам повторного рассмотрения дела «Кировлеса» приговорил Алексея Навального к пяти годам условно, а Петра Офицерам - к четырем годам условно. Испытательный срок составил полтора года. Уплаченный по первому приговору штраф в 500 000 руб. суд зачел в качестве уже выплаченного в новом приговоре. Таким образом, им дали такие же сроки, к которым они были приговорены в 2013 г. по этому же делу.

Адвокат Навального Вадим Кобзев и адвокат Офицерова Светлана Давыдова потребовали отменить приговор и оправдать своих подзащитных. «Ленинским районом судом Кирова были проигнорированы нормы европейского права. Суд проигнорировал политический характер преследования. Было нам отказано в допросе свидетелей, проведении экспертиз. Прошу приговор отменить, осужденного Навального оправдать», - сказал 3 мая в облсуде Кобзев (цитата «Интерфакса»). Давыдова напомнила, что по первому судебному разбирательству было решение Европейского суда. «Были решения арбитражных судов по договору поставки, который лег в основу уголовного дела. Так вот, никто из судов не признавал этот договор фиктивным. Я считаю, что здесь отсутствуют признаки хищения», - добавила она.

Адвокаты также попросили суд отменить ряд вынесенных в отношении их клиентов частных постановлений в связи с неявкой на некоторые судебные заседания по делу. Еще они просили суд отменить постановления о приводе в отношении фигурантов в связи с тем, что оба подсудимых не смогли присутствовать в суде в период с 26 по 30 января.

Нынешний приговор облсуда будет обжалован в ЕСПЧ, при этом защита минует Верховный суд России, сообщила ТАСС Светлана Давыдова. «Мы снова подадим жалобу в ЕСПЧ, в которой попросим приговор отменить, а уголовное преследование Навального и Офицерова прекратить», - сказала адвокат.