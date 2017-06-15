Суд оштрафовал Дадина на 20 000 рублей

Тверской суд Москвы оштрафовал оппозиционного активиста Ильдара Дадина на 20 000 руб. за чтение Конституции России на Красной площади в Москве, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Суд признал Дадина виновным в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга или пикетирования (ч. 5 ст. 20.2).

12 мая Дадин и еще несколько человек были задержаны на Красной площади в Москве. По словам адвоката активиста Николая Зброшенко, оппозиционеры были задержаны за чтение Конституции. Все фигуранты были задержаны за нарушение правил пикетирования.

Дадин стал первым и пока единственным осужденным в России по статье 212.1 (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) после ее появления в новой редакции Уголовного кодекса России в 2014 г.

В декабре 2015 г. он был признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы, впоследствии наказание было снижено до 2,5 года. Он был отправлен сначала в карельскую, а затем в алтайскую колонию. 22 февраля 2017 г. президиум Верховного суда постановил приговор отменить, Дадина освободить и признать за ним право на реабилитацию. 26 февраля оппозиционер покинул алтайскую колонию.

31 мая Железнодорожный суд Московской области взыскал с Министерства финансов России 2 млн 200 руб. в пользу оппозиционера Ильдара Дадина за незаконное уголовное преследование.