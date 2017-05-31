Дадину присудили более 2 млн рублей компенсации за незаконное уголовное преследование

Железнодорожный суд Московской области взыскал с министерства финансов России 2 млн 200 руб. в пользу оппозиционера Ильдара Дадина за незаконное уголовное преследование.

Активист обратился в суд с иском на 5 млн руб. в качестве компенсации, начиная с момента его задержания 30 января 2015 г.

Дадин стал первым и пока единственным осужденным в России по статье 212.1 (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) после ее появления в новой редакции Уголовного кодекса России в 2014 г.

В декабре 2015 г. он был признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы, впоследствии наказание было снижено до 2,5 года. Он был отправлен сначала в карельскую, а затем в алтайскую колонию. 22 февраля 2017 г. президиум Верховного суда постановил приговор отменить, Дадина освободить и признать за ним право на реабилитацию. 26 февраля оппозиционер покинул алтайскую колонию.