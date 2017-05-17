Минюст не планирует исправлять «статью Дадина»

Минюст не готовит поправки в уголовное законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за неоднократные нарушения закона о митингах. Это 17 мая сообщил министр юстиции Александр Коновалов, отвечая на вопрос «Ведомостей». Ранее Конституционный суд отменил приговор активисту Ильдару Дадину и раскритиковал спорные нормы закона о митингах, однако не нашел в них прямого противоречия основному закону страны. Министр напомнил, что замечания КС носили рекомендательный характер. «Конкретных планов по подготовке законопроекта у нас нет», - добавил он.

В декабре 2015 г. Дадин был приговорен к трем годам колонии, затем срок наказания был снижен, а 22 февраля 2017 г. президиум Верховного суда отменил приговор и постановил освободить активиста. Он стал первым и единственным осужденным по новой статье 212.1 УК о неоднократном нарушении правил проведения митингов. 10 февраля 2017 г. Конституционный суд постановил, что вынесенные в отношении Дадина судебные акты необходимо пересмотреть и что статья, по которой он был осужден, Конституции не противоречит, но требует доработки.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев в начале марта поддержал предложение декриминализировать эту статью. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова согласилась, что эту статью нужно убрать из УК и «идти по пути повышения административной ответственности». Идею декриминализации поддержал и председатель Совета по правам человека Михаил Федотов, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что инициатива Москальковой заслуживает внимания и рассмотрения. Минюст тогда заявил, что готов разработать соответствующие поправки, если такое поручение поступит от правительства. На тот момент законопроект об отмене ст. 212.1 уже был разработан группой депутатов от ЛДПР.

В конце апреля Русская служба ВВС узнала об отрицательном отзыве правительства на эти поправки. По ее сведениям, в отзыве было указано, что в пояснении к законопроекту не приводится статистика, которая бы подтверждала необходимость отменить статью 212.1 УК РФ. Также правительство напомнило авторам законопроекта, что КС не признал спорную статью противоречащей Конституции.