Безопасность и право

Минюст не планирует исправлять «статью Дадина»

Министр Александр Коновалов напомнил о рекомендательном характере решения Конституционного суда

Минюст не готовит поправки в уголовное законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за неоднократные нарушения закона о митингах. Это 17 мая сообщил министр юстиции Александр Коновалов, отвечая на вопрос «Ведомостей». Ранее Конституционный суд отменил приговор активисту Ильдару Дадину и раскритиковал спорные нормы закона о митингах, однако не нашел в них прямого противоречия основному закону страны. Министр напомнил, что замечания КС носили рекомендательный характер. «Конкретных планов по подготовке законопроекта у нас нет», - добавил он.

В декабре 2015 г. Дадин был приговорен к трем годам колонии, затем срок наказания был снижен, а 22 февраля 2017 г. президиум Верховного суда отменил приговор и постановил освободить активиста. Он стал первым и единственным осужденным по новой статье 212.1 УК о неоднократном нарушении правил проведения митингов. 10 февраля 2017 г. Конституционный суд постановил, что вынесенные в отношении Дадина судебные акты необходимо пересмотреть и что статья, по которой он был осужден, Конституции не противоречит, но требует доработки.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев в начале марта поддержал предложение декриминализировать эту статью. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова согласилась, что эту статью нужно убрать из УК и «идти по пути повышения административной ответственности». Идею декриминализации поддержал и председатель Совета по правам человека Михаил Федотов, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что инициатива Москальковой заслуживает внимания и рассмотрения. Минюст тогда заявил, что готов разработать соответствующие поправки, если такое поручение поступит от правительства. На тот момент законопроект об отмене ст. 212.1 уже был разработан группой депутатов от ЛДПР.

В конце апреля Русская служба ВВС узнала об отрицательном отзыве правительства на эти поправки. По ее сведениям, в отзыве было указано, что в пояснении к законопроекту не приводится статистика, которая бы подтверждала необходимость отменить статью 212.1 УК РФ. Также правительство напомнило авторам законопроекта, что КС не признал спорную статью противоречащей Конституции.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике