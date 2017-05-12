Дадин и еще шесть активистов задержаны на Красной площади – «Интерфакс»

Оппозиционного активиста Ильдара Дадина и еще нескольких человек задержали в пятницу на Красной площади в Москве, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«Днем в пятницу на Красной площади за проведение несанкционированной акции были задержаны Ильдар Дадин и еще шесть участников», - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанные были доставлены в отдел внутренних дел по Китай-городу.

«С задержанными будет проведена профилактическая беседа», - сказал источник.

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.

СМИ пишут, что оппозиционных активистов задержали на Красной площади за чтение Конституции.