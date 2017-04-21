Дадин требует от России 5 млн рублей за незаконное уголовное преследование

Ильдар Дадин обратился в суд с иском на 5 млн руб., которые он требует выплатить ему в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование, сообщила «Интерфаксу» адвокат Ксения Костромина.

«Ильдар сегодня обратился в суд с иском о возмещении вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности, в котором просит выплатить ему в качестве компенсации 5 млн руб.», - сказала Костромина.

Московский районный суд вынес активисту приговор в декабре 2015 г. Затем Мосгорсуд снизил ему наказание с трех до двух с половиной лет колонии. Год спустя Верховный суд отказался пересматривать приговор в кассационном порядке, не найдя в его деле нарушений. В ИК-5 Дадина этапировали после того, как в конце 2016 г. он пожаловался на избиения и пытки в карельской колонии ИК-7 в Сегеже.

10 февраля Конституционный суд постановил, что вынесенные в отношении Дадина судебные акты необходимо пересмотреть и что статья, по которой он был осужден, Конституции не противоречит, но требует доработки.

22 февраля президиум Верховного суда отменил приговор Дадину и постановил его освободить.