Перед Ильдаром Дадиным извинился начальник алтайской колонии

Начальник исправительной колонии № 5 в Алтайском крае Иван Ламтюгин принес извинения от имени государства Ильдару Дадину, который первым в стране был осужден по закону о неоднократном нарушении организации или проведения митингов и затем был освобожден за отсутствием состава преступления. Копию документа жена Дадина Анастасия Зотова выложила в Facebook.

Ламтюгин проинформировал Дадина, что в связи с отменой приговора Басманного суда он имеет право на реабилитацию.

Московский районный суд вынес активисту приговор в декабре 2015 г. Затем Мосгорсуд снизил ему наказание с трех до двух с половиной лет колонии. Год спустя Верховный суд отказался пересматривать приговор в кассационном порядке, не найдя в его деле нарушений. В ИК-5 Дадина этапировали после того, как в конце 2016 г. он пожаловался на избиения и пытки в карельской колонии ИК-7 в Сегеже.

10 февраля Конституционный суд постановил, что вынесенные в отношении Дадина судебные акты необходимо пересмотреть и что статья, по которой он был осужден, Конституции не противоречит, но требует доработки.

22 февраля президиум Верховного суда отменил приговор Дадину и постановил его освободить.

7 марта адвокат Ксения Костромина заявила, что Дадин намерен добиваться компенсации за незаконное преследование.