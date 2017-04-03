Дадин отпущен на свободу

Задержанный 2 апреля во время одиночного пикета у здания главного столичного управления МВД России активист Ильдар Дадин отпущен из полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу Анастасию Зотову. Он был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам.

Один из адвокатов активиста Алексей Липцер сообщил, что столичный суд рассмотрит административное дело в отношении Дадина за одиночный пикет. «Суд в Москве в ближайшее время рассмотрит административное дело Дадина, оформленное на него по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)», - сказал он.

10 марта Дадин также был задержан за проведение акции у здания Федеральной службы исполнения наказаний на ул. Житная. Дадин был первым осужденным на три года за неоднократные нарушения на митингах, его приговорили к трем годам колонии, но 22 февраля Верховный суд отменил.