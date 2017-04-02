Ильдара Дадина задержали за одиночный пикет возле ГУВД Москвы

Активистов Ильдара Дадина и Сергея Ожича задержали за одиночный пикет возле ГУВД Москвы (Петровка, 38), сообщает «ОВД-Инфо». По его данным, задержанных посадили в легковую машину и повезли, вероятно, в ОВД «Тверской».

Позже были задержаны Наталья Нетишинская и Вера Макарова, ведшая трансляцию, а также Евгений Мищенко и Вера Муравьева. Все они также доставлены в ОВД «Тверской».

Ранее Дадин 10 марта был задержан за проведение акции у здания Федеральной службы исполнения наказаний на ул. Житная.

Напомним, Дадин был первым осужденным за неоднократные нарушения на митингах, его приговорили к трем годам колонии. Однако 22 февраля Верховный суд отменил приговор Дадину. Активист вышел из колонии 26 февраля.