ВЦИОМ узнал, какие проблемы самые главные для россиян

Первую строчку в списке наиболее важных проблем России россияне называют низкие зарплаты (23% сейчас против 18% в январе), сообщает ВЦИОМ.

Также с начала года (16%) выросло беспокойство россиян по поводу экономики в целом - с 16% в январе до 21% в мае. Третьей важной проблемой остается здравоохранение: 20% респондентов волновала эта тема в мае против 12% год назад.

По вопросам социальной политики в феврале - апреле уровень беспокойства держался на уровне 18-19%, а в мае опустился до15%.

Проблему безработицы назвали в числе основных 16% участников опроса, проведенного 25-29 мая среди 1600 человек в 46 регионах России.

Еще 13% внесли в список проблем ситуацию в сфере образования, по 11% - инфляцию и коррупцию, 10% - низкие пенсии, 7% - ЖКХ.