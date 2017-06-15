Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатского иммунитета

На пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге европейские депутаты голосованием сняли парламентский иммунитет с лидера французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Тем самым депутаты ответили на требование французских судей, которые подозревают евродепутата от Франции в том, что она назначала сотрудников своей партии парламентскими помощниками и выплачивала им зарплаты из бюджета Европарламента, хотя эти люди фактически не выполняли работу по линии Европейского парламента.

Ле Пен, ссылаясь на свой депутатский иммунитет, игнорировала повестки французских правоохранительных органов явиться для допроса.

Ле Пен уже однажды была лишена иммунитета депутата ЕП в июле 2014 г. после того как ей было предъявлено обвинение за то, что она сравнила растущее число молящихся на улицах мусульман с оккупацией страны времен Второй мировой войны. Однако в декабре 2015 г. обвинение в подстрекательстве к расовой ненависти с нее было снято судом, а парламентская неприкосновенность восстановлена.